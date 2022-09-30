Polisevine yapılan saldırıda canları pahasına çatışarak faciayı önleyen güvenlik güçleri o anları anlattı

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak, yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan bir kadının tedavisi sürüyor. Patlamada yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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O GECE YAŞANANLARI ANLATTILAR

Teröristlerle sıcak temasa giren Mehmet Ali Küçükcan ve bekçi Cengiz Tapan (31), yaşananları anlattı. Olay anında polisevi içerisinde olduklarını, sesleri duyar duymaz çatışma bölgesine koştuklarını belirten Küçükcan, "Sıcak temasın başlaması ile birlikte çatışma yaklaşık 11-12 dakika sürdü. Polisevi girişinde görevli arkadaşımız Sedat Gezer'in şehit olmasının ardından içeride güvenlik önlemi aldık. İçeride kalan misafirlerin güvenliğini sağladıktan sonra sıcak temasın olduğu noktaya gittik. Yaralı polis memuru arkadaşımız Abdulkadir Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra bekçi arkadaşlarımızla birlikte iki koldan çatıştık. Şahısların üzerindeki bombayı içeride patlatması halinde bütün bina havaya uçabilirdi. İçeride yaklaşık 120 kişi vardı. Canımızı siper ettik. Büyük bir faciayı önledik. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın" diye konuştu.

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'VATAN MİLLET SEVGİSİYLE HAREKET ETTİK'

Olay anında bölgede bulunan ve çatışmaya katılan bekçi Cengiz Tapan ise şunları kaydetti:

"Silah seslerini duyar duymaz diğer arkadaşlarımızla beraber koşmaya başladık. Yoldan geçen biri bizi aldı, bölgeye getirdi. Buraya geldik, çatışmaya dahil olduk. Ardından patlamalar meydana geldi. Çok sevdiğimiz bir polis ağabeyimiz şehit düştü. Diğer yaralıyı polis arkadaşımızla birlikte olay yerinden çıkarttık. Ambulansla hastaneye sevk ettik. Vatan millet sevgisiyle hareket ettik. Zaten bize bu konuda eğitimler verildi. Sürekli hazır halde bekliyoruz. Amacımız büyük bir zayiatın engellenmesiydi. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Sadece ben değil, diğer 3 arkadaşım da elinden geleni yaptı."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, bekçi ve polis memurlarını makamında ağırlayarak, tebrik etti.

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OYNAT 01:47 Mersin Mezitli'deki Polisevine yapılan hain terör saldırısının görüntüleri Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı.



Teröristlerin kaçarken bıraktıkları çantadaki bomba düzeneği ise kontrolü şekilde imha edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışını kontrol altına alarak geniş çaplı operasyon başlattı.



Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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