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Polisi 300 saat kamera kaydı izledi: İşyeri kurşunlama şüphelisini yakaladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir işyerini kurşunlayan ve firar eden şüpheli, Köşk polisinin 300 saatlik kamera kaydını izlemesinin ardından kıskıvrak yakalandı.

09:35 - 30/07/2024 Salı
IHA
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz günü Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi üzerinde bulunan M.G.'ye ait işyeri, gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Durumu sabah fark eden işyeri sahibi M.G., durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan detaylı araştırmalarda Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 farklı noktada bulunan kameralardan yaklaşık 300 saatlik görüntü izledi. Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin E.Ç. isimli şüpheli olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri baskınla şüpheli E.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silahın da içinde bulunduğu 3 adet tabanca ve bu silahlara ait şarjör ile 400 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

#Aydın
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#Polis
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