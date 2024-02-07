Polisin dikkati faciayı önledi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na DHKP-C'li teröristler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Adliyenin D kapısından giriş yapmak isteyen Emrah Yayla(43) ve Pınar Birkoç (25) isimli teröristler GBT kontrolü sırasında tespit edildi. Bunun üzerine polislere göz yaşartıcı biber gazı sıkan teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler C kapısına yönelirken, ilk olarak Emrah Yayla, başından vurularak öldürüldü. Sırtındaki çantayı yere bırakan diğer terörist Pınar Birkoç da polis tarafından birkaç saniye sonra etkisiz hale getirildi.









48 MERMİ ÇIKTI

Olaya ilişkin ilk incelemede teröristlerin sırt çantasında 48 mermi plastik kelepçe, örgüte ait flama ve bir pankart bulundu. Adliyeye girip rehine eylemi yapacakları değerlendirilen teröristlere yardım yataklık eden terör örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldı.





1 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Teröristlerin silahından çıkan kurşunlarla C.Ü, V.M, B.K. isimli Polis memurları ile Azimet Horus, Cengiz Altekin yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dilfıraz Karataş isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde adliyede açıklama yaptı. Yerlikaya, "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.





PATLAYICIYLA YAKALANDI

Terörist Emrah Yayla’nın, DHKP-C’nin legal alanda faaliyet yürüten HÖC yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü ve 6 Nisan 2007’de Adana’da bir aracın içerisinde yakalandığı ortaya çıktı. Sırt çantası ve arabadaki aramada bomba yapımında kullanılan düzenek ve patlayıcı maddeler ele geçirilen Yayla, bu olaydan 15 yıl 4 ay 5 gün ceza almıştı.





CEZAEVİ SORUMLULUSUYDU

Yayla hakkında, itirafçı DHKP-C’li teröristlerin de beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Teröristlerden M.N.D. Yayla hakkında, 2018’de Bolu F tipi cezaevinde kalırken örgütün ideolojik faaliyetlerinden sorumlu olduğunu anlattı. M.N.D., “Emrah Yayla, geçmişte Dev-Genç içinde faaliyet yürüttüğünü, örgütten kopmayacağını, bizim de kopmamamız gerektiğini söylerdi” dedi. Gri kategoride aranırken itirafçı olan terörist K.K., Birkoç’un 2015'te Okmeydanı Gençlik Derneği ve Dev-Genç'te faaliyet yürüttüğünü anlattı. Hendek-Barikat operasyonlarına destek için yasa dışı eylemlerde Birkoç ile molotof attıklarını itiraf etti.





KARDEŞİNİN DURUŞMASI VARDI

Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra öldürülen terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 2 Nisan'a ertelenen duruşmanın ardından polisler, Birkoç'un 4 kız kardeşini gözaltına aldı. Şüphelilerin terör saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.





BARKIN TİMTİK EĞİTMİŞ!

Pınar Birkoç’un liseli Dev-Genç komitesinde bulunduğu, 2015’te Gazi Mahallesi’nde DHKP-C’li Günay Ö.’nün cenazesinden sonra polise molotof atan 5 kişilik grupta olduğu belirlendi. 2021'de itirafçı olan DHKP-C’li A.K. Birkoç'un Halkın Hukuk Bürosu’nda örgütsel eğitim aldığını söyledi. Büroda Barkın Timtik'in örgütsel eğitim verdiğini anlatan A.K. "Davalarım için büroya gittiğimde gördüm. Pınar bana Barkın Timtik ile eğitim çalışması yaptıklarını söyledi” dedi.





Mevlit yemeğine gidiyordu

DHKP-C saldırısında çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş’ın Bağcılar'da oturduğu ve vefat eden bir yakınının mevlit yemeğine giderken çatışmanın ortasında kaldığı öğrenildi. Karataş’ın 2 çocuk annesi olduğu belirtildi.



