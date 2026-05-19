Polisten kaçan alkollü sürücüye tam 640 bin lira ceza

10:2919/05/2026, Tuesday
DHA
Yapılan kontrolde Ş.B.’nin 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Çorum’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, takibin ardından aracını sokakta bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Sürücüye 640 bin TL para cezası uygulandı, ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Sokakta bıraktığı otomobili ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldı.

Olay, dün gece Mehmet Akif Ersoy 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarında bulunduğu 06 GB 3752 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.B., kaçmaya başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan takip, Bahar 11’inci Sokak’ta sona erdi. Aracını sokakta bırakarak yaya şekilde kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Ş.B.’nin 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 640 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 7 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, kovalamaca sonrası olay yerinde bırakılan 06 GB 3752 plakalı otomobilin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kaçırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


