Polisten kaçan alkollü sürücüye tam 640 bin lira ceza

Olay, dün gece Mehmet Akif Ersoy 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarında bulunduğu 06 GB 3752 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.B., kaçmaya başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan takip, Bahar 11’inci Sokak’ta sona erdi. Aracını sokakta bırakarak yaya şekilde kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Ş.B.’nin 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 640 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 7 yıl 2 ay süreyle el konuldu.