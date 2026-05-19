Bakanlık adıyla 643 milyon TL’lik vurgun

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/05/2026, Salı
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dosyada hakkında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin Çevre Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün adını kullanarak vatandaşları kandırdığı belirlendi. Şebekenin kendilerini bakanlık personeli gibi tanıttığı, bakanlık antetli sahte belgeler düzenlediği, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattığı, paravan şirketler kurarak sistemi organize şekilde yürüttüğü tespit edildi. MASAK raporlarına göre şüphelilere ait şirket hesaplarında yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin lira tutarında para hareketi tespit edildi. Ayrıca 23 mağdurdan toplam 642 milyon 853 bin lira haksız kazanç elde edildiği bilgisine yer verildi.



#Operasyon
#Dolandırıcılık
#Ankara Cumhuriyet Başsavclığı
