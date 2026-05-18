Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Sokak ortasında samuray kılıçlı panik: Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında samuray kılıçlı panik: Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

23:3018/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da elinde samuray kılıcıyla sokakta dolaşarak kendine zarar veren genç kız, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, uzun süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine hızlı müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdi. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar verip, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay, Orta Mahalle 213. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı. İkna çabaları sonuç vermeyince genç kızın bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı. Etkisiz hale getirilen genç kız ambulansa alındı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Aydın
#Samuray Kılıcı
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak