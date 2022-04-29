Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Polisten şok evi baskını Kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmuş
İSTANBUL

Polisten ’şok evi’ baskını: Kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmuş

İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, kuaför salonundan yasa dışı göçmenlerin barındığı şok evine giden gizli geçişte 4 kişilik mülteci grubu ve yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Polisten ’şok evi’ baskını: Kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmuş
Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Tuzla’da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmalarda, Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmak suretiyle bina içerisindeki bir dairenin mültecilerin kaldığı “şok evi” olarak kullanıldığını belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu kuaför salonuna 25 Nisan’da operasyon düzenledi. Yapılan baskında gizli bölmede bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile birlikte, kuaförü işleten işyeri sorumlusu M.H.A. ve gizli bölmeli ‘şok evini’ kiraya veren ev sahibi A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan hakkında toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan ev sahibi A.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Gizli geçitte yakalanan 4 düzensiz göçmen ile kuaför salonu sorumlusu M.H.A. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
GÜNDEM
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı
GÜNDEM
HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı
Ölü sayısı 200ü geçti

Ölü sayısı 200'ü geçti

​Sudan'da iki kabile birbirine girdi.
Paralar bugün hesaplarda

Paralar bugün hesaplarda

​Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor.
Umre ziyareti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitmişti.

​PKK/PYD'ye her türlü desteği veren ABD şimdi de örgüte eleman topluyor.

​66 kişinin öldüğü kazaya ilişkin çarpıcı iddia.

​Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı.

Saldırının<br>zamanlaması manidar

Saldırının
zamanlaması manidar

​Kiev'i BM Genel Sekreteri'nin ziyareti sırasında vurdu.

Kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmuş.
İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: O sözlerin muhatabı kim?

​İngiltere Rusya'dan sonra Çin'i hedef aldı.

​HDP ile ittifakın diyeti.

​ABD-Rusya tutuklu takasının detayları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.