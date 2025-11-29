Politika belgesi 'sürece’ yön verecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında süreç yasalarının yanı sıra bir politika belgesi üzerinde de çalışacak. Politika belgesi sürece dönük tüm yasal değişiklikler dahil anahtar kavram ve ifadeleri içerecek. Nihai rapor ise sürece ilişkin yasal değişiklikleri kapsayacak. Örneğin, 'kendini fesheden örgüt ifadesi' anahtar kavram olarak politika belgesinde yer alacak. Buna ilişkin yasal değişiklik önerileri nihai rapora girecek.

Önümüzdeki hafta perşembe günü toplanacak komisyona partilerin sunacağı görüş, öneri ve katkılar kapsamında oluşturulacak nihai rapora paralel oluşturulacak politika metininde, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak adına özellikle terör mensubiyetinden kaynaklı hukuki tanımın nasıl yapılacağı tarif edilecek. Yargılamayı etkileyen hususlar ile TCK'da tanımlanması gereken başlıklar da bu metinde yer alacak. Yasal detaylar ise nihai raporda yer alacak.

Nihai rapor büyük ölçüde TBMM'de görüşülecek süreç yasalarına rehberlik edecekken, politika belgesi metni, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair tüm hukuki başlıkları içerecek bir üst belge niteliğinde olacak. Öte yandan terörle mücadele kapsamında oluşturulan köy korucularının da statüsü değiştirilecek. 'Köy bekçisi' statüsü oluşturularak, korucu yönetmeliği kaldırılacak. Politika belgesinde bu tür yasal mevzuat değişikliklerinden çok yönetmelik değişiklikleri gerektiren başlıklar yer alacak. Nihai raporda ise varlığı sona eren ya da kendini fesheden terör örgütünün hukuki varlığının yasal tanımı yapılacak. Buna göre, terör örgütü kendini ortadan kaldırmışsa Terörle Mücadele Kanunu’ndan ceza verilmeyecek. Sadece örgüt varlığı içinde kalana ve silahlı eyleme karışanlara suç örgütü veya adi suçtan cezalandırılacak. Elebaşı kadrosuyla ilgili bir düzenleme olmayacak. Bunlara Irak, İran ve Suriye dışında üçüncü bir ülkede yaşama hakkı tanınacak.