Putin yüzde 87.8 aldı

Ukrayna ordusu, 3. yılına giren savaşta, cepheyi Rusya içlerine genişletmeye çalışıyor. Bu amaçla Karadeniz'de Rus donanmasına karşı kullanılan drone saldırıları, havadan Rus topraklarını hedef alacak şekilde genişletilmiş durumda. Ukrayna topçusu da saldırılara destek oluyor. Saldırıların hedefinde sınır kenti Belgorod ve Rus petrol rafinerileri var. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın çeşitli noktalarına saldırı düzenlemek için kullanılan 35 drone'u etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobianen, Moskova yakınlarında görülen dört adet drone'un hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy önceki gün yaptığı açıklamada, drone saldırıları gücünün Ukrayna ordusu açısından önemli olduğunu belirterek "Son haftalarda Rusya'nın savaş mekanizmasının zayıf noktaları olduğunu gördük. Silahlarımızı bu noktalara yöneltmeliyiz" diye konuşmuştu.

Günlük hayata kısıtlama

400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod, Ukrayna topçusu ve dronelarının hedefi haline geldi. Kente yönelik saldırıların sıklığı artınca sivillerin günlük hayata katılımını kısıtlama kararı alındı. Şehirde eğitim kurumları hafta ortasına kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezlerinin de pazartesi günü açılmayacağı bildirildi. Kent yakınlarında bulunan Vyacheslav'da bir petrol rafinerisinde saldırılar yüzünden yangın çıkarken kent merkezinde de bir eve isabet eden füzenin 16 yaşında bir çocuğun ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

Moskova'da panik

Ukrayna'ya ait 'drone'ların Moskova civarında görülmesi kısa süreliğine bir paniğe sebep oldu. Ulusal Hava Yolları Gözlem Kurulu, 'drone'ların hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinin ardından tedbir alınarak Moskova Uluslararası Havalimanı'nın bir süre kapatıldığını ancak daha sonra uçuşların normale döndüğünü bildirdi. Rusya'nın savaşta kullandığı önemli lojistik yollarından biri olan Kırım Yaramadası'nı Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü'nün de saldırılara tedbir olarak yarım saatliğine ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

İntikam sözleri

Drone saldırıları Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri üçüncü gününde gerçekleşti. Seçimlere eş zamanlı olarak başlayan Ukrayna saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıların Rusya'daki demokratik seçim sürecini akamete uğratmayı hedeflediğini belirterek bu saldırıların intikamının alınacağını söyledi.

Odessa'ya füze yağdı

Rus ordusuna bağlı kuvvetler, son üç günde Ukrayna'nın stratejik liman kenti Odessa'ya yoğun füze saldırıları düzenlemişti. Saldırılar, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece de sürerken toplamda ölü sayısı 21'e yaralı sivil sayısı ise 75'e ulaştı.

Putin %87,8 aldı

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Putin bu sonuçla önümüzdeki 6 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak. Seçimlere katılım oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu bildirildi. Sandık çıkış anketine göre, Komünist Parti’den Nikolay Haritonov yüzde 4,7, Yeni İnsanlar Partisi’nden Vladislav Davankov yüzde 3,6, Liberal Demokrat Parti’den Leonid Slutskiy yüzde 2,5 oy aldı. Yüzde 1,4 oy ise geçersiz sayıldı.







