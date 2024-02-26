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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

11:34 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:39 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında: Doğum gününe özel hazırlanan şarkılı klip büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında: Doğum gününe özel hazırlanan şarkılı klip büyük beğeni topladı

26 Şubat 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 70. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı. Vatandaşlar tarafından "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında", "Sayın Cumhurbaşkanım", "CumhurunReisi70yaşında" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. O paylaşımlardan biri de Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan geldi. Kartoğlu'nun şarkılı ve klipli video paylaşımında, "'Yeni yaşındasın, Bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, Göklerden gelen bir karar vardır.' Ülkesi ve milleti için tüm zorluklara göğüs geren, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, bu şarkıyı Başakşehirliler adına zatıalinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun" ifadeleri yer aldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Putin
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