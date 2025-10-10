Radar cezasına 'nakliye' ayarı

Trafik cezalarını düzenleyen kanun teklifinde, nakliye sektöründen gelen talepler doğrultusunda değişikliğe gidiliyor. Teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri önümüzdeki haftaya bırakıldı. Genel Kurul gündeminde yer alan düzenlemede, hız sınırlarını belirleyen maddelerde değişiklik yapılması bekleniyor. Ticari faaliyetlerin aksamasını önlemek amacıyla, hız sınırı ihlallerinde daha esnek bir uygulama gündeme geldi. Yeni düzenlemeyle, taşımacılık yapan firmalar ya kısmen muaf tutulacak ya da cezalar hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik bazda uygulanacak. Böylece özellikle ağır tonajlı araçlarla yük taşıyan ya da hızlı sevkiyat gerektiren kargo hizmetlerinde kullanılan hafif ticari araçların cezai yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Yeni teklifte hız cezası miktarı 30 bin liraya kadar çıkıyor.