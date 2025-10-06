Yollarda 19 bin levha değişti

Bayram döneminde artan trafik yoğunluğu sırasında sürücülerden sık sık eleştiri alan işaret levhalarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 29 bin 730 kilometrelik otoyol ağı üzerinde bulunan 19 binden fazla levha değiştirildi ya da yenilendi. Ayrıca binin üzerinde radar noktası da yeniden düzenlendi.