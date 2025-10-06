Yeni Şafak
Yollarda 19 bin levha değişti

Uğur Duyan
04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Otoyollardaki trafik işaret levhalarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı. 19 binden fazla levha değiştirildi, binden fazla radar noktası yeniden düzenlendi. Kent merkezleri ve kırsal geçişlerdeki yenileme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Bayram döneminde artan trafik yoğunluğu sırasında sürücülerden sık sık eleştiri alan işaret levhalarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 29 bin 730 kilometrelik otoyol ağı üzerinde bulunan 19 binden fazla levha değiştirildi ya da yenilendi. Ayrıca binin üzerinde radar noktası da yeniden düzenlendi.

KARMA YOLLARDA DENETİM SÜRÜYOR

Kent merkezleri ve kırsal geçiş bölgelerindeki (karma yollar) levhaların yenilenmesi için çalışmalar sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bu hafta kapsamlı bir basın toplantısıyla yapılan düzenlemeleri kamuoyuna duyurması bekleniyor.

KAZALARI AZALTMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, kamuoyunda “trafik cezaları düzenlemesi” olarak bilinen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Bir önceki yasama yılında radar ve levhalardan kaynaklanan cezalara yönelik tartışmalar nedeniyle ertelenen teklifin yasalaşması halinde, sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların en az yüzde 50 ila 80 oranında azalacağı öngörülüyor.



