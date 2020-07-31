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Gündem Radar için uyardı Sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü
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Radar için uyardı: Sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü

Radar için uyardı: Sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü

İzmit’te Muhsin Ersin (51), yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yaptı. Ancak yanlış anlayan sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövdü. Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövdü.
Sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövdü.

Olay, saat 11.30 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Muhsin Ersin, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı.

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Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin Ersin’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı.

Sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövdü.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin’i dövdü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.

Sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövdü.
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