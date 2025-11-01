Yeni Şafak
Radyolojik muayeneyle tespit edildi: Vücudundan 140 gram uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Radyolojik muayeneyle tespit edildi: Vücudundan 140 gram uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

16:311/11/2025, Cumartesi
DHA
Vücudundaki 140 gram uyuşturucu radyolojik muayeneyle tespit edilen şüpheli tutuklandı
Vücudundaki 140 gram uyuşturucu radyolojik muayeneyle tespit edilen şüpheli tutuklandı

Iğdır'da, polisin gözaltına alıp hastaneye götürdüğü yabancı uyruklu kişinin radyolojik muayenesinde, vücudundan 140 gram uyuşturucu çıktı. Şüpheli, tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yurt dışından Türkiye'ye vücutlarında uyuşturucu sokanlara yönelik yaptığı çalışmada gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi hastaneye götürüldü.


Radyolojik görüntüleme ile yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin vücudunda 4 parça yabancı cisim tespit edildi.

Operasyonla çıkarılan 4 parça pakette toplam 140 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


#Iğdır
#polis
#uyuşturucu
