Ramazan ayı sonuna kadar Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi

"Ülkede karkas et piyasasını bazı kesimler belirliyordu. Bunlar fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlardı ve çok düzensiz fiyatlar ortaya çıkıyordu. Bakanlık bu organizasyona başladığından beri et fiyatlarıyla oynayamıyorlar. Halkımız şunu çok iyi bilsin ki bu etler İslami usullere göre kesiliyor. Etler tamamen kontrollü şekilde raflara geliyor. Bu uygulama, Ankara ve İstanbul'da yapılıyor ama ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor"