Ramazan Pişkin katili yakalandı

Ramazan Pişkin’in 2 hafta önce birtakım kişilerin kendisini rahatsız ettiğine dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Pişkin, paylaştığı görüntüde “Dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar gelip ortalığı karıştırıyor. Biz de ‘Arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım’ diyoruz. Burada bizi rahatsız ediyorlar” demiş. Esnaf komşuları da Pişkin’in son zamanlarda tehditler aldığı bilgisini verdi. 3 yıldır yanında olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, “Ramazan hoca kötü ise hiçbir insan iyi değil. Haram yemez, sadaka, zekat almazdı. Karşılıksız hiçbir şey kabul etmezdi. Din tüccarlığı asla yapmazdı. Sohbeti için yurt dışından bile geleni olurdu, ancak hiçbir zaman sohbetlerini maddiyata dökmedi. Tehdit ediliyordu ancak ‘Boynum gitse de yolumdan dönmem’ derdi” şeklinde konuştu. Ali Osman Öztürk ise şunları söyledi: “Bu çay ocağını 6 ay önce açtı. Burada yatıp, kalkardı. Kimseye bir zararı yoktu aksine kendini insanlığa faydalı olmaya adamıştı. Aşırı garibandı. Sohbetli, muhabbetliydi. Gelip onu dinleyen, alıp sohbete götürenler vardı.”