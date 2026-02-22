Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Ramazan YKS’ye hazırlıkta 'turbo' etkisi yapabilir

Ramazan YKS’ye hazırlıkta 'turbo' etkisi yapabilir

04:0022/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Uzmanlar Ramazan ayında YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 'altın saatleri' anlattı.

20-21 Haziran 2026’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Ramazan ayının öğrenciler için bir kriz değil, doğru planlandığında büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, “Ramazan bir duraklama değil, turbo fırsatıdır” diyerek, adaylara sahur sonrası saatleri değerlendirme çağrısı yaptı.

SAHUR SONRASI 'ALTIN SAATLER'

Çoğu öğrencinin zihninde endişeli sorular dönüp durduğunu söyleyen Akoğlan, "Açken odaklanabilir miyim, uyku düzenim bozulursa netlerim düşer mi, bu ayı rölantide mi geçirsem... Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, büyük resmi kaçırıyorsunuz demektir. Çünkü Ramazan ayı, sınav öğrencisi için bir mazeret değil, yılın en büyük 'hızlandırma (turbo)' fırsatıdır.Normal zamanda, günde üç öğün yemek ve aralardaki atıştırmalar, kan şekerimizde sürekli dalgalanmalar yaratır. Oruçlu bünye ise ilk birkaç günlük adaptasyondan sonra müthiş bir zihinsel berraklığa (mental clarity) ulaşır. ‘Ne yesem?’, ‘Çay mı koysam?’ derdi olmadan kesintisiz zaman dilimleri doğar. Sahur yemeğinden sonraki o sessiz, telefonların hiç çalmadığı, şehrin uykuda olduğu 2 saatlik dilim, günün en verimli ‘altın saatleri'dir. Bu saatlerde zihin, henüz günün stresiyle kirlenmemiştir. Sahur sonrası uyumayıp derse oturan bir öğrenci için o 2 saat, normal zamandaki 5 saate bedeldir. En zorlandığınız konuları bu sessizlikte halledebilirsiniz" tavsiyesini verdi.



#Eğitim
#Toplum
#YKS
#Ramazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son Osmanlı Ramazanları