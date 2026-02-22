Ramazan YKS’ye hazırlıkta 'turbo' etkisi yapabilir

Uzmanlar Ramazan ayında YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 'altın saatleri' anlattı.
20-21 Haziran 2026’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Ramazan ayının öğrenciler için bir kriz değil, doğru planlandığında büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, “Ramazan bir duraklama değil, turbo fırsatıdır” diyerek, adaylara sahur sonrası saatleri değerlendirme çağrısı yaptı.
SAHUR SONRASI 'ALTIN SAATLER'
Çoğu öğrencinin zihninde endişeli sorular dönüp durduğunu söyleyen Akoğlan, "Açken odaklanabilir miyim, uyku düzenim bozulursa netlerim düşer mi, bu ayı rölantide mi geçirsem... Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, büyük resmi kaçırıyorsunuz demektir. Çünkü Ramazan ayı, sınav öğrencisi için bir mazeret değil, yılın en büyük 'hızlandırma (turbo)' fırsatıdır.Normal zamanda, günde üç öğün yemek ve aralardaki atıştırmalar, kan şekerimizde sürekli dalgalanmalar yaratır. Oruçlu bünye ise ilk birkaç günlük adaptasyondan sonra müthiş bir zihinsel berraklığa (mental clarity) ulaşır. ‘Ne yesem?’, ‘Çay mı koysam?’ derdi olmadan kesintisiz zaman dilimleri doğar. Sahur yemeğinden sonraki o sessiz, telefonların hiç çalmadığı, şehrin uykuda olduğu 2 saatlik dilim, günün en verimli ‘altın saatleri'dir. Bu saatlerde zihin, henüz günün stresiyle kirlenmemiştir. Sahur sonrası uyumayıp derse oturan bir öğrenci için o 2 saat, normal zamandaki 5 saate bedeldir. En zorlandığınız konuları bu sessizlikte halledebilirsiniz" tavsiyesini verdi.