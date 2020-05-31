Rapçi Rota ile ilgili haberlere başsavcılıktan açıklama: İddialar gerçek dışıdır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rapçi Rota’nın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılıkça yapılan yazılı açıklamada, "Bugün tarihi itibariyle bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunda 'Rota' ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır" denildi.