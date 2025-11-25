Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Refüje çıkan otomobil askıda kaldı

Refüje çıkan otomobil askıda kaldı

23:4325/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak beton dubada askıda kaldı.

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 07 CCA 776 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak beton dubada askıda kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



#Karaman
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi maç özetleri 25 Kasım: İşte Devler Ligi'nde 5. haftanın geniş özetleri ve golleri