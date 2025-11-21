Yeni Şafak
Otomobil tıra ok gibi saplandı: Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

00:2021/11/2025, Cuma
IHA
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Karaman'da bir otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kaza sonucu otomobilde bulunan karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman’da otomobilin yol kenarında arıza yaparak duran mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarpması sonucu karı-koca hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kızık köyüne gitmekte olan Orhan Şahin (52) yönetimindeki 70 EA 329 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında duran İ.Ç. idaresindeki 63 AHV 801 plakalı mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde tedbir alırken, sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücüsü ve yanında bulunan İran uyruklu eşi Roya Jigari’nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından vinçle kaldırılan tırın römorkunun altından otomobil kurtarıldı. Araçta hayatını kaybeden karı-kocanın cansız bedeni daha sonra cenaze aracına koyularak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



