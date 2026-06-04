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Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Reha Muhtar.
Reha Muhtar.

Gazeteci Reha Muhtar (66), Bodrum’da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar bugün toprağa verilecek.

Gazeteci Reha Muhtar (66), Muğla’nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar’ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran (dün) saat 02.15’te vefat etmiştir” ifadelerini kullandı. ​​​​​



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