Reha Muhtar hayatını kaybetti

Gazeteci Reha Muhtar (66), Muğla’nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar’ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran (dün) saat 02.15’te vefat etmiştir” ifadelerini kullandı. ​​​​​