Reklam çok hizmet yok: Mansur Yavaş'ın toplu konut vaadi yalan oldu

"Bu video kaydında Mansur Yavaş, 2020 yılı Şubat ayında Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde büyük bir söz veriyor. ‘Yıllardır sizin mağdur ettiğiniz’ diyor halbuki yıllardır kimsenin mağdur edildiği yok. Aslında bu proje 2008 yılına 2009 yılına dayanıyor. Belli ki bunun projelendirme aşaması var. O aşamalardan geçildikten sonra 2014 yılında proje ile ilgili ilk temel atılıyor. 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin 500 konut hak sahibine teslim ediliyor. Kimsenin mağdur edildiği yok belli etaplar halinde bunlar yapılacakken Mansur Yavaş çıkıyor diyor ki, ‘Siz yıllardır mağdur ettiğiniz Mamak halkına bu dönem ki görev süremiz bitmeden burada konuştuklarımız diyor, kayda geçiyor. Bunlar kayda da geçsin. Bu dönem ki görev süremiz bitmeden konutlarını teslim edeceğiz’ diyor. 10 bin konut sözü veriyor Mamak kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde şu ana kadar teslim edilen konut sayısı 456. 19 tane temel sadece temel aşamasında kaldı ve temeller tamamen çürüdü. Ciddi anlamda orada bir sıkıntı var. Bugüne kadar harcanan para 10 milyar liranın üzerinde. Buna rağmen sadece 456 tane konut teslim edildi. Bununla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük ihtimalle orada Mamak Kentsel Dönüşümdeki mağdur olan hak sahiplerini de yanımıza alarak orada bir basın açıklaması yaparak kamuoyu ile tüm detaylarını paylaşacağız."