Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

21 Ocak 2019 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü olarak göreve başlayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göreve geldikten 1.5 ay sonra tebdili kıyafet ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

DEFALARCA SATMIŞLAR

Aldemir, Diyabetik Yara Bakım Ünitesi'nde kullanılan, 10 santimetre boyutundaki tek kullanımlık olan ve 1000 lira değerindeki 'Ultrasonik Cerrahi Probu' cihazının deforme olduğunu fark etti. Şüphelenen Aldemir, aynı hastanede görev yapan doktor ve hemşirelerden, yolsuzlukla mücadele timi kurdu. Yapılan araştırmalar sonunda ise aynı cihazın, sterilize edilerek, 500 defa hastaneye satıldığı ortaya çıktı.

500 BİN LİRALIK ZARAR

Yolsuzluğun ortaya çıkmasının ardından da 15 Mayıs günü, cihazı satan firma ile yolsuzluğa göz yuman doktor ve hemşireler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Aldemir, "Üretici firma sanki bunu sıfırmış gibi veriyor. Bizim kullanmamızı sağlıyordu. Bu da devleti 500 bin lira zarara sokmuş. Biz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hem idari açıdan soruşturma başlattık hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ciddi bir operasyondu. Bazı yerlerden uyarı ve tehditler de aldık. Ben bu konuda hiç çekinmem. Herkes ayağını denk alsın" diye konuştu.