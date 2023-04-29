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Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:35 . 29/04/2023 Cumartesi
DHA
Polis Meslek Eğitim Merkezleri.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı yapılmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Adaylar 1-19 Mayıs tarihleri arasında 'www.pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak.




#Resmi gazete
#Polis Meslek Eğitim Merkezleri
#Emniyet Genel Müdürlüğü
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