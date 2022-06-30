Gündem Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer Türkiyeye getirildi
ANKARA

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer Türkiye'ye getirildi

Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen uyuşturucu baronu Mehmet Gezer Türkiyeye getirildi
Uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan Uyuşturucu Baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Söz konusu şahsın ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Memet Gezer
Memet Gezer

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Açıklamada "ABD’li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır. 09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı
GÜNDEM
Onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
GÜNDEM
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Esrarengiz Höyük

Esrarengiz Höyük

Türkiye'de başka örneği yok: Tüm sırları gün yüzüne çıkaracak.
Telaşlanacak durum yok

'Telaşlanacak durum yok'

Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması.
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar.

​ABD Başkanı Biden: Kongre'den karar çıkacağına inanıyorum.

​Stoltenberg'den Rusya'ya gözdağı.

Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.

​MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.