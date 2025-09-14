Yeni Şafak
Rize'de çay bahçesinde düşerek yaralandı: Ekipler tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde düşerek yaralandı: Ekipler tarafından kurtarıldı

21:5514/09/2025, Pazar
AA
N.A, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
N.A, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Yaralı N.A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde düşüp ayağı kırılan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Esendağ köyünde çay topladığı sırada dengesini kaybederek düşen N.A'nın ayağı kırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı kişiyi bulunduğu yerden çıkartarak patika yoldan sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

N.A, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


