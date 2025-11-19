Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize
Rize’de serender kazası: 1 ölü 2 yaralı

Rize’de serender kazası: 1 ölü 2 yaralı

14:3419/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Rize’de serender kazası
Rize’de serender kazası

Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Erenler köyünde, yamaçta bulunan bir serender, ahşap parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, serenderin altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulundukları yerden çıkartılan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.




#Erenler köyü
#Rİze
#serender
#tadilat
#Çayeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AK Parti'ye geçen belediye başkanları hangi partiden?