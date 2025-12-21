Yeni Şafak
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

17:3521/12/2025, Pazar
AA
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.A, M.A. ve H.A'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.


Aramalarda, silah atölyesinde, 3 tabanca, 3'er tabanca gövdesi, üst kapağı, 8 tabanca namlusu, 2 elektrikli sütunlu matkap, mengene, 17 eye, boya fırını, elektrikli spiral, 23 kovan, 24 boş kovan, 101 tabanca yayı, 26 yarı mamul tetik parçası,4 tabanca şarjörü, 9 tabanca horozu, 2 tabanca kabze kapağı, 13 yan tutucu pim, 5 namlu yüzüğü, 19 tabanca iğnesi ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Silah atölyesinin mühürlendiği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.




