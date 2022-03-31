Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu'dan Türkiye'ye övgü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Türkiye-Romanya İş Forumu düzenlendi.

Türkiye-Romanya 27. Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) Toplantısı kapsamında düzenlenen forumun açılışında konuşan Grindeanu, Türkiye'de ve Türk yatırımcılar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin seviyesinin artırılması yönünde karar alınmasının ardından 10 yıl geçtiğini dile getiren Grindeanu, bu hedefe ulaşabilmek için iş insanlarının katkısının öneminden bahsetti.

Grindeanu, iki ülke arasında ikili ticaret hacminin artırılması amacıyla 80'den fazla konuda iş birliği yapılabileceğinin konuşulduğunu kaydederek, "Romanya, dengeli bir ekonomik ilişki istiyor. Bu sebeple Türk şirketlerini Romen ürünlerine de rağbet göstermeye davet ediyorum. Zira global anlamda rekabetçi ürünlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

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"Türk piyasası, Romen ürünleri için AB dışındaki ilk lokasyon"

Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu, Romanya'da faaliyet gösteren 17 bin civarında Türk ortaklı şirket bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk piyasası, Romen ürünleri için AB dışındaki ilk lokasyondur. 3,1 milyar avroluk bir hacimden bahsediyoruz. Bu miktar Romanya'nın ürün gönderdiği diğer ülkelerin hacmini aşmaktadır. Daha büyük hedefler gerçekleştirebiliriz. Romanya'nın, Türkiye'nin ithalatında 17'nci sıradan 10'unculuğa yükselmesini isterim. İki ülke arasında 10 milyar avroluk hedeften bahsediyoruz. Bu hedefe ulaşıldı bugün. Birlikte bir hedef daha belirleyelim."

Grindeanu, birlikte yeni projeler gerçekleştirmek için yeterli kaynaklara sahip olduklarını kaydederek, "Yenilebilir enerji, tarım araçları, IT ve bilişim, tıbbi ürün ve ekipmanlar, Ar-Ge ve inovasyon gibi sektörlerde daha etkin iş birliği yapabiliriz." şeklinde konuştu.

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Üçüncü ülkelerde iş birliği talebi

Sorin-Mihai Grindeanu, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde iş birliği yapabileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global anlamda çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Global ve bölgesel ilişkiler çok hassas bir öneme sahiptir. Dolayısıyla Romanya ve Türkiye arasında komşu olarak, partner olarak, iş birlikçi ve dost olarak birlik her zaman öncelikli olmalıdır. Bu birliği çok basit bir şeye atfedebiliriz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin her iki ülke yararına geliştirilmesine atfedebiliriz."

"Romanya'daki Türk azınlık ülkeler arasında çok önemli bir köprü"

Romanya Başkan Yardımcısı Grindeanu, Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesine ilişkin, "Takdirlerimi sunmak isterim. Türkiye'nin son günlerde çok yakınımızda gelişmekte olan savaşı sona erdirmek adına gösterdiği çabaları takdir etmek istiyorum." diye konuştu.

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Romanya'daki Türk azınlığın iki ülke arasında çok önemli bir köprü oluşturduğunu dile getiren Grindeanu, "Sosyal ve kültürel anlamda entegrasyona çok güzel bir örnektir. İnanıyorum ki görüşeceğiniz konuların neticesinde çok verimli ve uzun süreli iş birlikleri doğacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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