RTÜK'ten şiddet içeren yayınlara uyarı: Normalmiş gibi gösterilmesine tahammülümüz yok

RTÜK
RTÜK'ten yapılan açıklamada, yayın hizmetlerinin, ilgili kanuna göre, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı, suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamayacağı hatırlatıldı.
Ayrıca, radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programların, çocukların izleyebileceği zaman dilimlerinde koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamayacağının anımsatıldığı açıklamada, kanun hükümleri bilinmesine rağmen son dönemlerde bilinçli veya bilinçsiz olarak medya organlarında, belirlenen ilkelerin aksi yönünde yayınların yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Haber bültenleri de dahil kuşak programları ve dizi filmlerde şiddetin her türlüsünün ekranlarda olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bültenlerde yoğun şiddet haberlerine yer verilmesi kabul edilemez"
Açıklamada, ilgili mahkemelerin verdiği yayın yasaklarının, RTÜK'ün sitesinde düzenli olarak yayımlandığı ve yayıncı kuruluşların bunları anlık takip etmesinin zorunlu olduğu aktarılarak, şöyle devam edildi: