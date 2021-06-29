Gündem RTÜKün yeni üyeleri belli oldu
ANKARA

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda düzenlenen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğinde boşalan üç koltuk için yapılan oylamada, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer seçildi.

Haber Merkezi AA
RTÜKün yeni üyeleri belli oldu | RTÜK üyeliğine seçilen Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer kimdir?
Arşiv

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı.

Gizli oylamada yeni üyeler belli oldu

AK Parti, Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün ve Orhan Karataş'ı, MHP ise Deniz Güçer ile Mustafa Yiğit'i aday gösterdi.

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş 251, Mete Hacıarifoğlu 2, Orhan Karataş 251, Alptekin Deniz İyigün 0 oy, MHP kontenjanından Deniz Güçer 243, Mustafa Yiğit 5 oy aldı.

Bu sonuçla Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

RTÜK Başkanı Şahin'den 'talimat' açıklaması: Çok yazık
GÜNDEM
RTÜK Başkanı Şahin'den 'talimat' açıklaması: Çok yazık

RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
OYNAT 02:54
RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, televizyon kanallarına uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaptı. Şahin, 'Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor' sorusu üzerine, “Kanalların tamamı ceza yemiyor ki, aykırılık tespit edilen programlar ceza yiyor. Ben nasıl idare edeceğim bu sistemi? Hükümet çizgisinde olan kanallar da ceza yiyor. 20'nin üzerinde kanala ceza verdik.' dedi. Şahin, 'Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine talimat geldiği' iddialarına ilişkin ise, “Bize kimseden talimat gelmedi. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den dört, CHP'den ve MHP'den ikişer kişi, bir tane de HDP'den gelen arkadaşımız var. Çoğulcu bir yapı var, çıkan kararların talimata göre verildiği iddiaları mantıksız.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
EURO 2020de final gibi maç

EURO 2020'de final gibi maç

​Son 16 tur mücadelesinin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Fedakar çiftten aşı çağrısı

Fedakar çiftten
aşı çağrısı

Doktor izinli gününde hemşire eşine yardım etti.
Bakan Gülden Elmalı davası açıklaması

​"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez."

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündem maddesi olacak.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlk uygulama Ankara'da.
'Ucuz altın' diye bir şey yok!

'Ucuz altın' diye bir şey yok!

​Uzun yıllardır kuyumculuk yapan Yüksel'den kritik uyarı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten br>'Elmalı davasına' ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.