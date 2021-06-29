RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, televizyon kanallarına uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaptı. Şahin, 'Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor' sorusu üzerine, “Kanalların tamamı ceza yemiyor ki, aykırılık tespit edilen programlar ceza yiyor. Ben nasıl idare edeceğim bu sistemi? Hükümet çizgisinde olan kanallar da ceza yiyor. 20'nin üzerinde kanala ceza verdik.' dedi. Şahin, 'Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine talimat geldiği' iddialarına ilişkin ise, “Bize kimseden talimat gelmedi. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den dört, CHP'den ve MHP'den ikişer kişi, bir tane de HDP'den gelen arkadaşımız var. Çoğulcu bir yapı var, çıkan kararların talimata göre verildiği iddiaları mantıksız.' ifadelerini kullandı.