Gündem Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi
POLİTİKA

Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

İstanbul’da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Heyettekiler havalimanından ayrıldı.

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Haber Merkezi DHA
Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi
Rus heyet İstanbul'da.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul’da bir zirve gerçekleştirilecek. Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı’na indi. Heyet buradan toplantının yapılacağını mekana geçecek.

Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

İstanbul'da kritik zirve: Tahıl koridoru için görüşmeler başlıyor
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Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığ'ına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.

Savunma Bakanı Akar: Tahıl koridoru için görüşmeler olumlu
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Savunma Bakanı Akar: Tahıl koridoru için görüşmeler olumlu

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"Tahıl Koridoru" zirvesine katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'da
İstanbul'da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi.


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