Rüşvet tapelerle tescillendi

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında teknik takip birimlerince kayıt altına alınan telefon görüşmeleri, rüşvet skandalının boyutunu gözler önüne serdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö., ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası belediyedeki yapının adli soruşturma korkusuyla rüşvet tarifesini artırdığını iddia etti.





OPERASYON SONRASI TALEPLERİ ARTTI

Belediyelerde “Parti bize sahip çıkmıyor, yakalanmadan ne koparırsak kâr” anlayışıyla hareket ettiğini belirten H.Ö. iskân ruhsatını alabilmek için toplamda 13,5 milyon doları bulan baskıya boyun eğdiğini anlattı. H.Ö. ifadesinde, “İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr’ anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.





2 KEZ LÜKS YATTA AĞIRLAMIŞ

1 Temmuz 2024’te "Yapı Tadilat Ruhsatı" öncesi Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı Bodrum’daki yatında ağırlayan H.Ö. 2 Aralık 2024’te ise 6.5 milyon dolar rüşvet ödedi. 16-30 Aralık 2024 tarihlerinde ise projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı. H.Ö, iskân ruhsatı aşamasında ise Başkan Yardımcısı Yıldız, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in sağ kolu olarak bilinen Cengiz Gündoğan’ı 11-15 Temmuz tarihlerinde yine lüks yatında ağırlandı. İkinci yat ağırlamasından sadece 1 ay sonra 26 Ağustos 2025’te iskana jet onay alan H.Ö. ikinci blok iskanı için 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptığını ifade etti.

Birkan Birol Yıldız

6,5 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞ

Teknik takip birimlerince kayıt altına alınan telefon görüşmesi, rüşvet çarkının halihazırda ödenmiş olan kısmını gözler önüne serdi. İş insanı H.Ö. ile avukatı M.K. arasındaki diyaloglar, ödenen paranın büyüklüğünü ortaya çıkardı: “M.K: ‘Ne kadar yonttular seni?’, H.Ö: ‘İki yüz atmış beş net rakam... Altı 6,5 milyon dolar. Fena yani, parçala Behçet oldum resmen!”





GÖRÜŞMELER MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasına giren 29 Aralık 2025 tarihli görüşmede ise, inşaat firmasının muhasebecisi E.C. ile mühendis E.E. arasındaki şu diyaloglar ikinci blok için istenen devasa rakamı ortaya koydu: “E.C: ‘Günün bombasını duydun mu? İskan için 7 milyon dolar istiyorlarmış!’, E.E: ‘Ne için istiyorlarmış? Binayı onların üzerine yapalım o zaman.’, E.C: ‘Pazarlık için yapıyorlar. Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler.” Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks yatta ağırlanma tarihleri, ödenen 6,5 milyon dolar ve pazarlığı süren 7 milyon dolarlık ek rüşvet talebi ile yapı tadilatı-iskân onayı arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.



