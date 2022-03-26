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İSTANBUL

MSB'den İstanbul Boğazı'ndaki cisimle ilgili açıklama: Müdahale başladı

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Sarıyer-Garipçe açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen mayın uzmanlar tarafından incelendi. Ayrıca, MSB'den de yeni bir açıklama geldi. SAS timlerinin bölgeye intikal ettirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi DHA
Rusya-Ukrayna son durum: ​İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası: Kıyı Emniyetinden ilk açıklama
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası.

İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu düşünülen mayın görüldü. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayının Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Olay ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi.

"Müdahaleye başlandı"

Ayrıca Ağva'da da başka bir tetikleyici mekanizmanın bulunduğu bildirildi.

Mayınlar İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, "Şu an yıldız havası esiyor. Ukrayna’da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor. 20-25 santim suyun üzerinde duruyor.

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