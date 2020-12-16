Rusya’dan geri adım

Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı sonrası bölgedeki tansiyon düşmek bilmiyor. 9 Aralık’ta imzalanan mutabakat kapsamında Azerbaycan ordusuna bırakılması gereken 2 köy, önceki gün Rus Barış Gücü’nün yetki alanına dahil edilmişti. Azerbaycan kamuoyundan çok sert tepkiler yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı, tepkiler üzerine harita güncellemesinden geri adım attı. Ermenistan yönetiminin 2 gündür Rusya nezdinde girişimleri de böylece sonuçsuz kalmış oldu. Hadrut kasabasına bağlı Köhne Tağlar ve Çağlakale köyleri Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

YENİ TALEPLER YOLDA

Ermenistan’ın ise Rusya nezdinde sürdürdüğü toprak talepli girişimleri bir adım öteye taşıması bekleniyor. Bir süredir Hadrut kasabasının kendilerine verilmesi için Rus Barış Gücü karargarı önünde eylem yapan Ermenilerin, Kubatlı ve Zengilan sınır bölgeleri için de talepte bulunacağı ortaya çıktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu bölgeyle ilgili eski sınırlara doğru gitmek için müzakere yapacağı ifade ediliyor. Azerbaycan Ermenistan’ın uluslararası hukuktan doğan resmi sınırlarına çekilmesini talep ederken, Ermenistan ise işgal ettikleri noktaların içlerine doğru genişlettikleri sözde sınırlarda kalmayı talep ediyor.

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Azerbaycanlı uzman Dr. Ramin Sadıgov

SINIRLARINI DA GENİŞLETTİ

Ermenilerin işgal sırasında kendi sınırlarını genişlettiğine dikkat çeken Azerbaycanlı uzman Dr. Ramin Sadıgov, “Şu an mevcut Ermenistan sınırı Azerbaycan topraklarına kadar ilerlemiş durumda. Özellikle Zengazur bölgesi bu konuda dikkat çekiyor. Stratejik yol ve noktaların bulunduğu bu bölgede Ermenistan, mevcut sınırını ileri çekme gayretinde. Bazı yollara ulaşım sağlayamadığı gerekçesiyle bölgeyi kendi sınırlarında görmek istiyor. Azerbaycan ordusu bu bölgede için Ermenilere çekilin uyarısı yaptı ancak Ermeniler çekilmek niyetinde değil. Rusya’dan da bu sınırlara yeniden ulaşmak için talepte bulunacaklar” diye konuştu.

HEDEF NAHÇİVAN BAĞLANTISI

Söz konusu talep, Azerbaycan ile Nahçivan’ı birleştirecek güzergahı içerdiği için kritik öneme sahip. Bu adımın önemli bir stratejinin parçası olduğuna dikkat çeken Bayburt Üniversitesi'nden Sadıgov, “İleride Azerbaycan ile Nahçivan arasında kurulacak bağlantının da geçiş güzergahı yine bu bölge. Ermenilerin bölgeyi sahiplenmek istemesinin temelinde bu bağlantının kurulmaması var. Çünkü Azerbaycan Nahçivan bağlantısı kurulursa, Türkiye’nin Kafkas coğrafyasında etkinliği artacak. Rusya’nın da bu koridoru açmamak için direneceğini düşünüyorum. Rusya’ya İran da destek veriyor. Her ikisinin ortak noktası, Türkiye’yi Kafkasya’da görmek istememesi. Nahçivan ile Azerbaycan arasında bir bağlantı olursa, bu Türkiye’yi çok daha fazla karasal olarak bağlar. Bu durumu sadece ticaret yolu olarak görmek doğru değil. İşin siyasi boyutu da var” şeklinde konuştu.

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