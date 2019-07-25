S-400 sevkiyatı tamam gibi

Kurulum için Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport’tan çok sayıda askeri uzman da Ankara’da bulunuyor.

Sistemin dost düşman yazılımını millileştirme çalışmaları ise ayrı bir çalışma olarak devam ediyor. Dost-Düşman Tanımlama Sistemi’nin entegre edilmesi, eğitim ve test süreçlerinin icrasıyla birlikte S-400 aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Sistemi kullanacak hava savunma personeli de bu süreçte sıkı bir eğitime tâbî tutulacak. NATO sistemlerine entegre edilmeyecek S-400’ler, uyduya ya da diğer S-400’lere de bağlanmayacak. NATO müttefiklerinin endişelerine yer bırakmayacak tedbirlerin alınacağı sistem, kullanımında tamamen mevcut radarı üzerinden otonom şekilde görev yapacak.

Radarın elde edeceği kayıtlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından arşivlenecek. S-400 sistemlerinin bakım ve onarım işleri de tamamen Türkiye tarafından yürütülecek.

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