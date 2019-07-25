Gündem S-400 sevkiyatı tamam gibi
ANKARA

S-400 sevkiyatı tamam gibi

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Ankara’daki Mürted Üssü’ne teslimatı bu hafta tamamlanıyor. 12 Temmuz’da başlayan ve Rus kargo uçaklarıyla gerçekleştirilen sevkiyatın bitmesiyle birlikte sistemin kurulum çalışmaları başlatılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
S-400 sevkiyatı
S-400 sevkiyatı

Kurulum için Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport’tan çok sayıda askeri uzman da Ankara’da bulunuyor.

Sistemin dost düşman yazılımını millileştirme çalışmaları ise ayrı bir çalışma olarak devam ediyor. Dost-Düşman Tanımlama Sistemi’nin entegre edilmesi, eğitim ve test süreçlerinin icrasıyla birlikte S-400 aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Sistemi kullanacak hava savunma personeli de bu süreçte sıkı bir eğitime tâbî tutulacak. NATO sistemlerine entegre edilmeyecek S-400’ler, uyduya ya da diğer S-400’lere de bağlanmayacak. NATO müttefiklerinin endişelerine yer bırakmayacak tedbirlerin alınacağı sistem, kullanımında tamamen mevcut radarı üzerinden otonom şekilde görev yapacak.

Radarın elde edeceği kayıtlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından arşivlenecek. S-400 sistemlerinin bakım ve onarım işleri de tamamen Türkiye tarafından yürütülecek.

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