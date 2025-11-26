Sabah ortaya çıkan feci kaza: Araç uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Camiyanı Mahallesi’nde gece yarısı eve gitmek üzere 29 AAZ 415 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mürsel Y. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan aracı sabah saatlerinde vatandaşlar fark ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü Mürsel Y, Kürtün Devlet Hastanesine ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.