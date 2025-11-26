Yeni Şafak
Sabah ortaya çıkan feci kaza: Araç uçuruma yuvarlandı

20:0326/11/2025, Çarşamba
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Gümüşhane'de gece yarısı evine gitmek için yola çıkan bir sürücünün kullandığı otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gün ağarınca ortaya çıkan kaza sonucunda otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza gün ağarınca fark edilirken, ağır yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Camiyanı Mahallesi’nde gece yarısı eve gitmek üzere 29 AAZ 415 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mürsel Y. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan aracı sabah saatlerinde vatandaşlar fark ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü Mürsel Y, Kürtün Devlet Hastanesine ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda ve kafatasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen Mürsel Y, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



