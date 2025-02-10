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Sabiha Gökçen'de çok sayıda sefer iptal

Sabiha Gökçen'de çok sayıda sefer iptal

16:4310/02/2025, Pazartesi
DHA
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İptalin gerekçesinin İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları olduğu belirtildi.
İptalin gerekçesinin İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları olduğu belirtildi.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Salı ve çarşamba günkü uçuşlarınızın son durumunu takip edin

Yapılan açıklamada
“Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir"
denildi.



#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Uçak
#Sefer
#İptal

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