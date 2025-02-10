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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi

09:4910/02/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul'da trafik kadar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk vardı.
İstanbul'da trafik kadar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk vardı.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü. Sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.

Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.


İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.

Toplu taşımada da yoğunluk

İstanbul'da trafik kadar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk vardı. Kimi duraklarda izdihama varacak kalabalıklar oluştu.



#İstanbul
#trafik
#toplu taşıma

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