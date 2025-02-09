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Son bir haftada 12 bin 928 sürücü/araca işlem yapıldı

Son bir haftada 12 bin 928 sürücü/araca işlem yapıldı

09:489/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
DHA
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Okul servislerine yönelik ülke genelinde denetimler artırıldı.
Okul servislerine yönelik ülke genelinde denetimler artırıldı.

1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 111 bin 476 adet denetim, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri artırdı.


1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 111 bin 476 adet denetim, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı.


Bir ayda 3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi

İçişleri Bakanlığı, 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki denetimlere ilişkin de şu detayları paylaştı:

"3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı"

Okul servisi sürücülerine: Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"
dedi.


#Trafik
#denetim
#okul servisi

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