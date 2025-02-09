Son bir haftada 12 bin 928 sürücü/araca işlem yapıldı

"3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı"