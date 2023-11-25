Sabotajcıları finanse etmişler

PKK’nın sözde üst yönetiminin 17 DGH üyesine, ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile hızlı tren hatlarına sabotaj yapılması talimatı verdiği ortaya çıktı.İstanbul Emniyeti’nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonda yakalanan DGH üyeleri verdikleri ifadelerde, yangın ve sabotaj eylemleri için kendilerini finanse edenleri tek tek deşifre etti. DGH üyelerine eylem için gerekli parayı veren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin PKK’ya müzahir oluşumlar içerisinde yer alarak PKK’nın amaçları doğrultusunda faaliyetlere katıldıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için harekete geçti. Dün sabaha karşı İstanbul merkezli Şırnak ve Şanlıurfa’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Y.G., Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (HEDEP) gençlik meclisi üyesi Ö.G., G.H.F., A.Ö., G.Y., T.G., C.G., R.G., Y.A. ve A.Y., Silopi Belediyesi HDP’li Meclis Üyesi A.S. ile Şanlıurfa HEDEP il gençlik meclisi üyeleri E.R. ve M.Ö. de yer alıyor.