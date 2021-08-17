Gündem Saç ekmek için Afganistana giden beş Türk yardım bekliyor
ANKARA

Saç ekmek için Afganistan'a giden beş Türk yardım bekliyor

Bir süre önce saç ekimi yapmak için Afganistan'a giden beş Türk vatandaşı, Kabil'deki saç ekim merkezinde mahsur kaldı. Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaos nedeniyle Türkiye'nin gönderdiği tahliye uçağına binemeyen Türkler, yardım bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Saç ekmek için Afganistana giden beş Türk yardım bekliyor
Afganistan'da 5 Türk yardım bekliyor

Saç ekim kliniğinde çalışan 2'si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil'de mahsur kaldı.

Olaylar nedeniyle tahliye uçağına binemediler

Türkiye'nin dün gönderdiği tahliye uçağına havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi.

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Konsolosluk yetkilileri ile irtibata geçtiler

Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten Türklerden C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye'ye dönmeyi umduklarını söyledi.

Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
OYNAT 01:40
Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
Afganistan'da bulunan 324 Türk vatandaşı THY'nin TK707 sefer sayılı tahliye uçuşuyla yurda getirildi. Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, 'Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun' dedi.

C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti. C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti.

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