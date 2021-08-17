Saç ekmek için Afganistan'a giden beş Türk yardım bekliyor

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Türkiye’den tam gaz diplomasi

Türkiye’nin son dönemdeki Afrika temasları artarak devam ediyor. Dün Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’yu ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya gelecek. Böylece Erdoğan, son dönemde beşi yüz yüze olmak üzere 13 Afrika lideriyle görüşmüş olacak.