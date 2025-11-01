Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Safari aracı devrildi: 9 turist yaralandı

Safari aracı devrildi: 9 turist yaralandı

16:581/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Antalya
Antalya

Antalya'nın 'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen safari aracındaki 9 turist yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde meydana geldi.


Turist grubunu safari aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada 9 yabancı turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Antalya
#safari
#turist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları