Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşattı: Vatandaşlar İBB'ye isyan etti

İstanbul'da etkisini göstermesi beklenen sağanak yağış başladı. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar yine göle döndü. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sağanak yağmurda sınıfta kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Bu istasyonlar arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile yolcuların taşınması sağlanırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.