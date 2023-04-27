Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşattı: Vatandaşlar İBB'ye isyan etti

Zor anlar yaşayan vatandaşlar İBB yönetimine isyan etti.
İstanbul'da etkisini göstermesi beklenen sağanak yağış başladı. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar yine göle döndü. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.
İBB sınıfta kaldı
Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sağanak yağmurda sınıfta kaldı.
Tramvay seferleri aksadı
Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.
Metro İstanbul'dan açıklama geldi
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Bu istasyonlar arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile yolcuların taşınması sağlanırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.