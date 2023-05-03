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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya baba ocağı Kulu'da sevgi seli: Babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesini ziyaret etti. Bakan Koca "Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık, Allah da nasip etmesin" dedi. Bakan Koca'nın konuşması sırasında alanda izleyen babasının duygulandığı anlar kameraya yansıdı.

16:33 . 3/05/2023 Çarşamba
DHA
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle, Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştiren Koca, buradaki konuşmasında, bölgenin sorunlarını dinlemeye geldiğini ifade ederek,
"Sorunların farkındayız. Bundan emin olun. Birçok sorunu çözen ülke Türkiye. Tankını yapan, İHA'sını yapan, SİHA'sını yapan, savaş uçağını yapan, ülke ekonomisi ekonomisini de çözer, eğitimini de çözer. Bundan emin olalım. Dolayısıyla biz şunu hedeflemeliyiz. Elbette savunma ve benzeri sorunlarımızı çözmek durumundayız. Ama vatandaşımızın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunların küresel olduğunu, yer yer, dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunları çözen, bunu da çözer"
diye konuştu.

'Bu toprakların parçasıyım'

Bölgenin sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Bakan Koca, şöyle dedi:

  • "Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bugün bu kimliğimle huzurlarınızdayım. Bu toprakların bir parçasıyım. Dolayısıyla bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. Bundan hiç endişeniz olmasın. Hiç de canınız sıkılmasın, hiçbir şey de aklınıza gelmesin. Her pozisyonda bu topraklara olan borcumun gereğini yapacağımdan hiç endişe etmeyin. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık. Allah da nasip etmesin."

Arka sıralardan izleyen babası duygulandı

Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış törenine katılan Bakan Koca'nın konuşması sırasında, alanda arka sıralarda oğlunu izleyen babasının duygulandığı anlar da kameraya yansıdı.


#Fahrettin Koca
#Konya
#Kulu
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