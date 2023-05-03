Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya baba ocağı Kulu'da sevgi seli: Babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim

"Sorunların farkındayız. Bundan emin olun. Birçok sorunu çözen ülke Türkiye. Tankını yapan, İHA'sını yapan, SİHA'sını yapan, savaş uçağını yapan, ülke ekonomisi ekonomisini de çözer, eğitimini de çözer. Bundan emin olalım. Dolayısıyla biz şunu hedeflemeliyiz. Elbette savunma ve benzeri sorunlarımızı çözmek durumundayız. Ama vatandaşımızın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunların küresel olduğunu, yer yer, dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunları çözen, bunu da çözer"