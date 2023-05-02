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Hayat

Bakan Koca: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını açıkladı.

10:04 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:
"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun."


#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#deprem
#sağlık çalışanları
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