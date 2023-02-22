Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sakalını neden kesmediğini açıkladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 'asrın felaketi' çifte depremin izleri silinmeden, geçtiğimiz günlerde de Hatay sallandı.

Yaşanan elim olaylar sonucunda şehirler yerle bir olurken, binlerce vatandaş da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Büyük depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Hatay’dan son durumu bildirdi. Çalışmaların sürdüğü iki üç bina kaldı

Bölgede arama kurtarma faaliyetinin sürdüğü iki üç binanın kaldığını, 51 bin 200 yaralının deprem bölgeleri dışına gönderildiğini söyleyen Koca, salgın hastalık riskinin bulunmadığını aktardı.

"İçimden gelmiyor"

Depremin ilk anından beri deprem bölgelerinde bulunan bakanların, uzayan sakalları ise dikkat çekmişti. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fahrettin Koca, arama kurtarma çalışmaları bitmeden sakallarını kesmeyeceğini belirttiği cümlelerine şöyle devam etti;

"Anadolu’da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim."







