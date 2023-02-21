Halen yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Eskiden yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50,000 puan alan adaylar, Eskiden yapılan TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belgesi bulunan adaylar (Eşdeğerlilik ile muaf olan adaylar Tercih aşamasında bu belgenin noter onaylı suretini dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden ÖSYM Merkezine ulaştırmaları gerekir.), diğer şartları da taşımak kaydıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir.