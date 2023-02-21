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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ertelendiğini açıkladı. Buna göre, Tıpta Uzmanlık Sınavı 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 4 Haziran'a ertelendi.

15:05 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
TUS ve YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

TUS ve YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." dedi.

TUS sınavı kazanınca ne oluyor?

TUS sınavı senede 2 defa ÖSYM tarafından Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır. TUS'a girerek seçmiş olduğu bölümü kazanan öğrenciler bölümün belirlediği eğitim yılı süresince eğitimlerine devam ederler ve bu eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Uzman Doktor unvanını alırlar.

TUS sınavı nedir kimler girebilir?

Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir.

TUS sınavına kaç kez girilebilir?

TUS'a giriş sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyen adayların sınavdan istedikleri sonucu alana kadar birçok kez sınava girme şansı vardır.

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerekmektedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve ya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Testlerdeki alanların soru sayıları ve testteki yüzdesi nasıldır?

TUS'u kazandığım halde şartlarım tutmazsa ne olur?

Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

TUS için hangi yabancı dil sınavı geçerli olacak?

  • Halen yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Eskiden yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50,000 puan alan adaylar, Eskiden yapılan TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belgesi bulunan adaylar (Eşdeğerlilik ile muaf olan adaylar Tercih aşamasında bu belgenin noter onaylı suretini dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden ÖSYM Merkezine ulaştırmaları gerekir.), diğer şartları da taşımak kaydıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir.

Engelli olanlar TUS’a girebilirler mi?

Evet girebilirler. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 4.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

Mecburi hizmete başlamadan TUS’a girilir mi?

05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 Sayılı Kanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

#TUS
#TUS sınav tarihi
#YDUS
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
1 saat önce
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
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