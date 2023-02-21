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TUS ve YDUS sınavı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." dedi.
TUS sınavı senede 2 defa ÖSYM tarafından Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır. TUS'a girerek seçmiş olduğu bölümü kazanan öğrenciler bölümün belirlediği eğitim yılı süresince eğitimlerine devam ederler ve bu eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Uzman Doktor unvanını alırlar.
Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir.
TUS'a giriş sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyen adayların sınavdan istedikleri sonucu alana kadar birçok kez sınava girme şansı vardır.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve ya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.
Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.
Evet girebilirler. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 4.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 Sayılı Kanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler.