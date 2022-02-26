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İSTANBUL

Sağlık Bakanı Koca: Doktora saldıran zanlı tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki doktora saldıran şahsın tutuklandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca: Doktora saldıran zanlı tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." ifadelerini kullandı.
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