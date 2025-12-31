Sağlıksız koşullarda ürettikleri 4 ton kahveyi piyasaya sürmeye hazırlanan 5 şüpheli yakalandı

Yeni Şafak
11:5131/12/2025, Çarşamba
DHA
Türk kahvesi markasıyla piyasa sürülmeye hazırlanan 4 ton 410 kilogram öğütülmüş toz kahve ele geçirildi.
Bursa’da sağlıksız koşullarda üretilerek, tanınmış Türk kahvesi markasıyla piyasa sürülmeye hazırlanan 4 ton 410 kilogram öğütülmüş toz kahve ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti (TCK 186) ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet’ suçları kapsamında operasyon düzenlendi.


Operasyonda A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait depo görünümlü iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kahve üretim ve ambalaj makinesi, 1 koli ambalaj makinesi, 1 hava tankı, 1 vida hava kompresörü, 1 su arıtma cihazı, 1 baskı makinesi, 23 bin 675 adet markalı kahve, 35 kilogramlık 126 çuval halinde toplamda 4 ton 410 kilogram öğütülmüş toz kahve, 89 bin 674 adet markalı kullanıma hazır ambalaj ve etiket ele geçirildi.



